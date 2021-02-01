Galatasaray, Newcastle United'dan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i bedelsiz kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcuya 2,5 sezon için toplamda 2,6 milyon Euro ücret ödeneceği duyuruldu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır,

2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.