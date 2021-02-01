Son dakika: DeAndre Yedlin resmen Galatasaray'da! 2.5 yıllık anlaşma...
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray, 27 yaşındaki sağ bek DeAndre Yedlin'in bedelsiz olarak transfer edildiğini ve 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Newcastle United'dan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i bedelsiz kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcuya 2,5 sezon için toplamda 2,6 milyon Euro ücret ödeneceği duyuruldu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır,
2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.