Son dakika: De Boer Hollanda teknik direktörü oluyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızlarından Frank de Boer, yeni bir maceraya atılıyor. Hollandalı efsane ülkesinin milli takımına teknik direktör oluyor.

23 Eylül 2020, Çarşamba 10:06 Son Güncelleme:
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Son dakika: De Boer Hollanda teknik direktörü oluyor

Galatasaray 'da forma giymiş en kariyerli oyunculardan biri olan Frank de Boer, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü oluyor. Hollanda basınında De Telegraaf'ın aktardığı habere göre De Boer, Ronold Koeman'dan boşalan koltuğa oturacak. Haberde, Frank de Boer'in, Hollanda Milli Takımı ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Resmin duyurunun birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

De Boer, Özhan Canaydın'ın başkan olduğu dönemde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymiş ancak Türkiye kariyeri beklentilerin çok uzağında geçmişti. De Boer, daha önce Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak da görev yapmıştı.

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