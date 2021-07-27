Süper Lig 'e geri dönen Adana Demirspor, flaş transferlerine bir yenisini ekledi. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Benjamin Stambouli gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hatayspor forması giyen David Akintola'yı da resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Bonservisi Danimarka ekibi Midtjylland'dan alınan Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla toplam 37 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu; 7 gol, 7 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti.