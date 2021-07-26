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Son dakika | David Akintola Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'dan bir transfer daha. Süper Lig'in yeni ekibi geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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Son dakika | David Akintola Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden A. Demirspor, 24 yaşındaki David Akintola ve Midtjylland ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcu Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Midtjylland kulübü Akintola için 1.2 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Adana Demirspor, Sivasspor 'un da gündeminde olan oyuncu için daha önce 600 bin Euro'luk teklif yapmış ancak bu teklif kabul görmemişti.

Adana Demirspor'un 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Akintola geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

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