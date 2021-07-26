Süper Lig ekiplerinden A. Demirspor, 24 yaşındaki David Akintola ve Midtjylland ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcu Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Midtjylland kulübü Akintola için 1.2 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Adana Demirspor, Sivasspor 'un da gündeminde olan oyuncu için daha önce 600 bin Euro'luk teklif yapmış ancak bu teklif kabul görmemişti.

Adana Demirspor'un 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Akintola geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel