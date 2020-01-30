Son dakika transfer haberi: Menemenspor'da gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerini peşine takan Alberk Koç'un yeni durağı belli oldu. Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki sol bek ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sezon başı Kasımpaşa, Başakşehir ve Gençlerbirliği'nin ısrarla istediği Alberk, sezona Menemenspor formasıyla giriş yapmış ve İzmir ekibinin yaptığı büyük çıkışın mimarları arasında yer almıştı.

Yarın Rize'ye uçacak olan Alberk'in sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Dario Melnjak Fenerbahçe iddiaları güçlendi

Ricardo Rodriguez'in PSV'ye transfer olmasının ardından Fenerbahçe, sezon başı kadrosuna katmak istediği Dario Melnjak için yeniden kolları sıvadı. Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ‘Mutlaka kalmalı’ yönünde rapor verirken, Hırvat futbolcunun takımın en önemli ismi olduğunu ve alternatifi bulunmadığını kaydetmişti. Karadeniz ekibin Alberk transferini bitirmesinin ardından Meljnak-Fenerbahçe iddiaları da güçlenmiş oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Slovenya ekiplerinden Domzale'den Rize'ye transfer olan Melnjak, sergilediği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmişti.

Karadeniz ekibinde 36 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.