Forvet transferi noktasında Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden ve oyuncunun ailesini Trabzon’da ağırlayan Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Sturridge’nin ailesi gelip şehri görmek istediler. Geldiler, gezdiler, burada ağırlandılar. Daha sonra da İstanbul’a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum. İlerleyen süreçte bu netleşecektir ancak şuan yapılan bir anlaşma ya da biten bir transfer durumu ortada yok.” ifadelerini kullandı. (Tolga SAĞLAM/TRABZON, DHA)

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Ada basını maaşını duyurdu!

ESPN'in Birleşik Krallık edisyonunda yer alan haberde ise adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan golcü oyuncunun Trabzonspor'la sözleşme imzalamaya artık çok yakın olduğu ifade edildi. Haberde Fırtına'nın bonservisi elinde olan yıldız isme yıllık 2-3 milyon euro bandında bir maaş ve performans bonusları önerdiği ve transferde sona geldiği belirtildi. Sturridge ailesi, Bordo Mavililer'in dün Sparta Prag'ı UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda 2-1 yendiği rövanş maçını da tribünden seyretmişti. (Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler)