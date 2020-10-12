Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin süper Ligi takımlarından Dalian Pro'ya imza attı. Çin ekibi transferi resmen açıkladı.

Jailson, Fenerbahçe'den Dalian Pro'ya 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe KAP'a bildirmişti...

Fenerbahçe Kulübü, Jailson'un 4.5 milyon euro bedelle Çin temsilcisi Dalian'a transfer olduğunu açıkladı

Sarı-lacivertliler transferi "Yolun açık olsun Jailson!" şeklindeki bir paylaşımla duyurdu.

4 Milyon Euro'ya transfer edilmişti...

Gremio takımından 4 milyon euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Jailson, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi.

Ersun Yanal ve Tahir Karapınar ile çalışan deneyimli futbolcu, bu maçların 23'ünde stoper mevkinde forma giydi. Orta saha orijinli olan futbolcu defansta yaptığı hatalarla büyük tepki toplamıştı.

Jailson ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündemi uzun süre meşgul etmişti.