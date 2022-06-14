Son dakika! Cyle Larin, Beşiktaş paylaşımlarını sildi
Beşiktaş'ta sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Kanadalı golcü futbolcu Cyle Larin'den flaş bir hamle geldi. 27 yaşındaki futbolcu Instagram profilinden Beşiktaş formalı fotoğraflarını kaldırdı. Larin'in bu hareketi kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig 'de sezonun sona ermesinin ardından gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş 'ta Cyle Larin'in geleceği hala büyük merak konusu.
Siyah Beyazlılar'da sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Kanadalı golcü futbolcu Cyle Larin'den flaş bir hamle geldi. 27 yaşındaki futbolcu Instagram profilinden Beşiktaş formalı fotoğraflarını kaldırdı. Larin'in bu hareketi kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.
Larin bu sezon 37 maçta görev aldı ve 8 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.