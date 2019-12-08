Son dakika Cüneyt Çakır Napoli - Genk maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Napoli - Genk mücadelesinde görev yapacak.

08 Aralık 2019, Pazar 13:30 Son Güncelleme:
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Son dakika Cüneyt Çakır Napoli - Genk maçını yönetecek

Cüneyt Çakır'a UEFA'dan uzun bir aranın ardından görev geldi. Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Napoli - Genk mücadelesinde görev yapacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Napoli ile Genk arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 20.55'te başlayacak. 

Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan, 7 puanlı Salzburg'la bir üst tura çıkma mücadelesi veriyor.

Çakır geri döndü!

Euro 2020 Elemeleri'nde Ekim ayında oynanan Slovenya ile Avusturya maçındaki performansıyla Çakır o dönem büyük tepki toplamıştı. UEFA o günden bu yana Cüneyt Çakır ve ekibine şans vermiyordu.

Çakır ve ekibinin Napoli - Genk maçına atanması EURO 2020'de görev yapma ihtimalini de artırdı.




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