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Son dakika... Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyucusu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

28 Haziran 2022, Salı 08:51 Son Güncelleme:
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Son dakika... Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu.

Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği Sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

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