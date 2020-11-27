Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında koronavirüs tedbirleri ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Halkın dikkatli olması gerektiğini ve gerekli tedbirlere uymalarını söyleyen Erdoğan, aşı konusunda da Rusya ve Çin ile görüştüklerini belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz.

Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Vatandaşlar maalesef dikkat etmiyor, maske takmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Aşıları gönüllüler üzerinde denemeye başladık ve sonuçlarını görmeyi hedefliyoruz.

Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur.