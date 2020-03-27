Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan Bilim Kurulu tavsiyesiyle yeni tedbir paketini açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Covid-19 hastalığı giderek can alıyor. Herkesle birlikte bizi de etkiledi. 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı var. 344 yoğun bakım hastasında. 42’si iyileşmiştir. Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket hepimizi etkilemiştir.

Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum. COVID19 ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Üstesinden gelmek için daha fazla fedakarlık yapmamız gereken bir süreçteyiz.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak, Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

100 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1.000 TL nakit desteği veriyoruz. Kimsenin aç, açıkta kalmasına izin vermeyiz.

Bu ülkede hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına izin vermeyiz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalığı en kısa sürede bu medelenin üstesinden geleceğimizi görüyoruz. Yeter ki ikazlara uyalım.

Test kiti, maske ve eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için sorun yaşamıyoruz. Olumsuz dedikodulara aldanmayın. Stokçu kara borsacılara da aldanmayın. Tüm kuvvetlerle enselerindeyiz.

Stokçular ve karaborsa yapanlara aldanmayın. Bu ürünleri hızla tedarik etmemizi sağlayan sanayicilere teşekkür ediyorum. Dünyada nüfusa göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkeyiz. Solunum cihazı konusunda da gereken tedariği yapıyoruz.

Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye soktuk, testler kesinlikle ücretsizdir.

Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız tedbir paketini hayat geçirme kararı aldık.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ TEDBİR PAKETİ

-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlanmıştı.

﻿﻿-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma saatine geçildi.

-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

-Piknik alanları, ormanlar gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak. Hafta içi de burada hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamalarına tabii tutulacaktır.

-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerde olmak üzere 30 ilde tamamen uygulamaya geçilmiştir.

Alışveriş dışında sokağa çıkmamak şarttır. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacağız.

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!