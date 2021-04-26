Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar tam kapanmaya geçilecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servis hizmeti verilecektir. Zincir marketler pazar günler kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet verecektir. Şehirler arası seyahatler izne tabii olacaktır"

"Tüm kurumlarda eğitimlere ara verilecek ve yüz yüze sınavlara son verilecektir"

"İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir"







