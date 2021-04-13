Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Ramazan ayı ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha arttırarak, kısmi kapanma dönemine geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde beklediğimiz düşüşü gerçekleştiremezsek kısıtlamalar arttırılacaktır"

"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam ederken hafta içi kısıtlaması için saatler akşam 19:00 - sabah 05:00 olarak güncellenmiştir"

"Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir"

"Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek"

"8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir"

"Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak"

"65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz"