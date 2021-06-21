Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Haziran ile başlayacak yeni dönem uygulamalarını paylaşmıştık. Bugün de önümüzdeki dönem için kararları açıklıyoruz. Tamamı 1 Temmuz tarihinden itibaren olmak üzere kısıtlamaları tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası kısıtlama ile şehir içi ulaşım kısıtlamaları sona eriyor"

"Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur"

'HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir'

"HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik"