Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kısıtlamalar...

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz. Mart ayı aşı konusunda çok büyük adımlar atacağım bir ay olacak. Mart başından itibaren illerimiz dört gruba ayırıp düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak adlandıracağız. Kademeli normalleşmeye geçeceğiz"

"Restoran ve kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz"