Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapıldı. Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda birçok önemli konu masaya yatırılırken, spor müsabakalarının kaderinin de bu toplantıda çizildi.

Corona virüsü değerlendirme toplantısında alınan tedbirlerin arasında, spor müsabakalarını erteleme konusu yer almadı. Türkiye'de ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek.

'İşlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız'

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." dedi. Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa seslendi:

"Salgınlar, büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin tetikleyicisi olmuştur. Yakın zamanda dünyamız, 2002 yılında SARS ve 2012 yılında MERS adı verilen salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. İnsan hakları savunuculuğunu kimselere bırakmayan bazı ülkelerin, salgını kendi haline bırakarak, 'ölen ölür kalan sağlar ile devam ederiz' anlayışıyla hareket ettiğini görüyoruz."

'Türkiye'yi en büyük güçlerden biri haline getirmek için çok çalışacağız'

''Büyük Türkiye hedefiyle, 2023 ve 2071 hedefleriyle inşallah Türkiye'yi en büyük güçlerden biri haline getirmek için çok çalışacağız. Her ülke COVID19'a karşı kendi yöntemleriyle mücadele etmektedir. Kimileri sınırlarını kaparken, kimileri de yayılmasına müsade edip doğal bağışıklık oluşması gibi metodları tercih etmiştir. Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır."

'Lise ve üniversite sınav tarihlerini ileri alabiliriz'

''20 Ocak'tan itibaren Türkiye'ye Dünyada ilk bulgular saptanan ülkelerden gelen herkesi uçaklardan iner inmez taramaya başladık. Wuhan'daki Türkleri askeri uçaklarla Türkiye'ye getirerek karantinaya aldık. Bu getirdiğimiz vatandaşlarımızdan kimsede bulguya rastlanmadı. Altyapısı uygun mesleki liselerimizi cerrahi maske üretebilir hale getirdik. Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.''

'Kimse evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir'

"Dün itibariyle Kovid-19 testi pozitif çıkan sayısı 98'e çıkarken, maalesef 89 yaşındaki bir vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara yönelik denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik. Milletimizden ricam, koronavirüs tehlikesi geçene kadar mümkün olduğunca evden çıkmayın. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tedbir ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. İşleri biten vatandaşlarımız, mesaisi bittikten sonra hemen evine dönmeli ve eve girer girmez ellerini yıkamalıdır.''

'Kovid-19 tanı kiti konusunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz var'

''65 yaş üstü vatandaşlarımıza kolonya ve maske dağıtacağız. Bu insanlarımızın süreci sağlıklı şekilde geçirmesi için elden ne geliyorsa yapılacaktır. Emeklilerimizin ödemeleri için evden çıkmalarına gerek olmayacak biz onların ayağına gideceğiz ve ödemelerini evlerinde yapacağız. Kovid-19 tanı kiti konusunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz var. Birçok Avrupa ülkesi lideriyle de bu konuyu ele aldık.''

'100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz'

''Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz.''



