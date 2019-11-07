Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA açıklaması geldi. Erdoğan, Macaristan'a düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

"UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor"

Erdoğan, şunları kaydetti:

Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler hatta disiplin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA’nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Dünyanın değişik yerlerinde bu selamla alakalı devreye soktuğunuz bir işlem yoktur.

Türkiye’nin sporcuları söz konusu olunca durum değişiyor.



