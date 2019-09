Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı spor salonlarına 'arena' ismi verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nden kürsüden yaptığı konuşmada, "Kapalı spor salonuna arena adı veriyorsunuz. Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz! Biz bunları değiştirdik" yorumu yaptı.

Kürsüden yaptığı konuşma esnasında şehircilik faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı spor salonuna arena ismini veriyorsunuz. Bir çoğunun ismini değiştirdik. Ne demek arena! Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz! Biz bunları değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımızda bu yok. Amerika keşfedilmemişken İstanbul her anlamda dünyanın merkeziydi. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur. Şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de talebeye benzetebiliriz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri birer mekteptir."

Galatasaray ve Beşiktaş değiştirmişti

Bilindiği üzere, Erdoğan mayıs 2017'de de spor alanlarına 'arena' ismi verilmesine yönelik rahatsızlığını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikazı sonrası, Galatasaray ve Beşiktaş, kullandıkları stadyumların isminde değişikliğe gitmişti.

Ülker Sports Arena

Galatasaray, ilk hamleyi yapmış ve Türk Telekom Arena, Türk Telekom Stadyumu ismiyle anılmaya başlanmıştı. Beşiktaş'a ev sahipliği yapan Vodafone Arena da Vodafone Park'a çevrilmişti.

Fenerbahçe'nin basketbol takımına ev sahipliği yapan Fenerbahçe Uluslarası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'nın isminde ise dönemin başkanı Aziz Yıldırım herhangi bir değişikliğe gitmemişti.