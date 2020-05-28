SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni önlemleri açıkladı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Devletin tüm imkanlarını, alınan tedbirler nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Küresel sistemde Türkiye'nin çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini almaya başladık. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü yaşlımız ile 20 yaş altı gençlerimizin tüm ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılandı. 6 milyon talebe vefa destek ekibi karşılık verdi.

Devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. 4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik.

Sancaktepe'de inşa ettiğimiz hastanenin açılışını yarın yapacağız.

Aldığımız tedbirler sayesinde hasta sayımız sürekli azalıyor. Testleri yaygınlaştırarak hastalığı kontrol altında tutuyoruz.

Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar şunlardır.

Şehirler arası kısıtlama 1 Haziran itibariyle tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde, bazı illerimiz için bu kısıtlamayı tekrar getirebiliriz.

Sokağa çıkma yasağı devam edecektir. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Pazar günleri 14.00-20.00 arasında çıkabilecekler.

Kamu personelleri 1 Haziran'dan itibaren normal mesaiye başlayacak.

20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz.

Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili kısıtlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri, gece 24'e kadar hizmet verebilecektir.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

Kamu personeli 1 Haziran'da işe dönüyor. Plajlar, milli bahçeler, müzeler, ören yerleri belli kurallar içinde 1 Haziran'da faaliyete geçecek.

1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.