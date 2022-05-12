Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli sporcularımız, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularla muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Engelli kardeşlerimizin, özellikle de sporcularımızın bu özel gününde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Özellikle son dönemde, engellilerimiz sporun farklı branşlarında iftihar ettiğimiz başarılara imza atıyorlar. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarında aldığı ilhamla, biz de engelli kardeşlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme azmimizi kaybetmiyoruz.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ

Hiç kimse fikrinden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Başkaları görmezden gelse de biz engelli kardeşlerimizi ihmal edemeyiz.

FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ

Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız. Her fırsatta ifade ettiğim gibi 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir.

ASLA YOK SAYAMAYIZ

Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda kimse ötekileştirilemez. Kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak da bizim temel görevimizdir.

HEDEFE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMIŞ BULUNUYORUZ

Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engelli gruplarının kullanımına sunulmak üzere spor malzemeleri yüklü tırlar yola çıkıyor. Spor aşkı engel tanımaz projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefine de bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz.

ZAFERLERLE DÖNECEĞİZ

İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır. Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Bu tabloyu biz kökten değiştik. Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik.

SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. Toplam 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.

DESTAN YAZIYORLAR

Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'Ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunları'na sadece bir sporcu ile katılmıştır. 20 sene sonra Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcu ile katıldık, toplam 15 madalya ile ülkemize döndük. Engelli sporcu sayısı 2021 itibariyle 45 bin 441'e çıktı. Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Rakamlar sporda nereden nereye gelindiğini göstermektedir. Sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum.

Milliyet