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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan halı sahaların yeniden açılışını duyurdu

Son dakika halı saha haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamındaki yeni kuralları açıkladı. Erdoğan, "Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir." dedi.

01 Mart 2021, Pazartesi 21:07 Son Güncelleme:
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan halı sahaların yeniden açılışını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz." diyen Erdoğan halı sahalar ilgili de müjdeyi verdi. 

Erdoğan, "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir." dedi. 




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