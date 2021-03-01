Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz." diyen Erdoğan halı sahalar ilgili de müjdeyi verdi.

Erdoğan, "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir." dedi.















