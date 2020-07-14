Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan son kararlar ile ilgili açıklama yaptı

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

"Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz"

"Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde salgının üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız salgın tablosunun daha iyiye gitmesi için dikkati ve kurallara riayeti elden bırakmamasıdır"

"Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız"

"Türkiye'nin yükselişi, kimsenin önünde duramayacağı, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki milletçe sahip çıkalım"

"Özel sektörümüzün de işine sahip çıkmasını ve özellikle üretim çarklarını döndürme iradesini takdirle izliyoruz. Yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz"