Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu ile yapacağı detaylı toplantı öncesi basın mensupları aracılığıyla tüm ülkeye önemli mesajlar verdi.

Detaylı toplantı öncesi ön bilgilendirme amacıyla açıklamalar yaptığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi tedbirler alarak başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm dinamikleri ayakta tutma zorunlulukları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle;

"Devlete düşen görevler yanı sıra özel sektörümüze de düşen görevler vardır. Burada alacağımız kararlarla bu zorlukları birlikte aşacağız. Ülkemizi sağsalim düzlüğe çıkardığımız takdirde önümüzde çok daha önemli imkanlar olduğunu göreceğiz."

"Çin'deki salgın tüm dünyayı üretim konusunda alternatiflere yönlendirmiştir. Ayrıca finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Önümüzdeki birkaç haftayı iyi değerlendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek, bizi iyi bir tablo bekliyor."

"Bu virüs ile ilgili alacağımız tüm kararların ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Detaylar geliyor