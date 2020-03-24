Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, okulların tatili uzayacak mı?
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." mesajını yayınladı. Ayrıca yapılan görüşmede okulların tatil süresinin uzatılması ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı, "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile video konferansta bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından bu toplantıların görüntüleri de paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil süresinin uzatılması ile ilgili olarak, "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1242400862699499520