Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile video konferansta bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından bu toplantıların görüntüleri de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil süresinin uzatılması ile ilgili olarak, "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.



