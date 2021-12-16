2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak sorusu cevabını buldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrette önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan son açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" ifadesinde bulunmuştu.

2022 Asgari ücret ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir." ifadelerini kullandı.









Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

-İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir.

Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgria ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

SENDİKALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Cumhurbaşka'nı Erdoğan'dan önce söz alan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır." dedi.

Bakan Bilgin, "Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm Asgari Ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.