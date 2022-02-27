Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırının spor dünyasına yansımaları da sürüyor. Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden CSKA Moskova, önemli isimlerinin takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

Resmî siteden yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan mevcut durum nedeniyle ailevi ve kişisel durumları göz önünde bulunduran Tornike Shengelia ile Iffe Lundberg'in takımdan ayrıldıkları açıklandı. Kısa zaman içerisinde de Marius Grigonis ve Johannes Voigtmann'ın ülkelerine dönecekleri ifade edildi.

'Anlayışla karşılıyoruz'

Resmî açıklamada oyuncuların durumunun ihlal olmasına rağmen anlayışla karşılandığı belirtildi. Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncuların eylemleri, sözleşme hükümlerini ve kulüp kurallarını ihlal ediyor fakat kulüp, her oyuncunun kişisel durumuna anlayışla yaklaşıyor"

Ayrıca yapılan açıklamada Avrupa'daki siyasi ve sportif durum sona erdiğinde oyuncu anlaşmalarıyla ilgili düzenlemelerin yapılacağı belirtildi. Diğer tüm oyuncu ve antrenörlerin çalışmalarına her zamanki şekilde devam edecekleri, kulübün devlet kurumlarının kararlarına ve takımın katıldığı turnuvalara odaklanarak durumun gelişimini takip edeceği ifade edildi.