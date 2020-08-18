Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listelerinde üst sıralarda kendine yer bulan Alexander Sörloth için Leipzig iddiaları güçleniyor. Norveçli golcünün, Alman ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin oyuncu tarafında son aşamaya geldiği belirtilmişti. Fakat şimdi ise oyuncunun bonservis konusu halledilmeye çalışılıyor.

İngiliz basınına göre Crystal Palace, Leipzig'e satışı gerçekleştirmek için Sörloth'u kiralık olarak verdiği Trabzonspor'dan çağırmayı hedefliyor fakat iki takım arasındaki sözleşmede böyle bir opsiyon bulunmuyor. Sörloth'un ikinci sezonunu da Trabzonspor'da geçirip maçların %50'sinde forma giyerek 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi gerekiyor.

Crystal Palace, Trabzonspor ile ikinci sezonunu geçirmesiyle Sörloth'u elinden kaçırmak istemiyor. İngiliz ekibinin, oyuncunun takıma dönüşü adına görüşmeler yapmaya başlaması bekleniyor.