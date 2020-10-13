SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.
Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı. Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.