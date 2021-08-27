Cristiano Ronaldo yeniden Premier Lig'e döndü! Manchester United, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Juventus ile üç sezonda 134 maça çıkı 101 gol atan aynı zamanda hem gol kralı hem de şampiyonluklar kazanan Ronaldo, sezon başında ayrılık kararı almıştı.

Manchester City transferi gerçekleşmedi

Son günlerde Manchester City ile anlaştığı yönünde haberler çıksa da yıldız oyuncu adeta sağ gösterip sol vurdu ve eski takımı Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar, resmi sitesi üzerinden transfer detaylarını duyurdu.

Cristiano Ronaldo, Manchester ekibi ile 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanırken Premier Lig'de gol kralı ve en iyi oyuncu gibi ödüller kazanmıştı.











