İngiliz devi Manchester United, Juventus'tan Cristiano Ronaldo transferini resmen tamamladı. United, Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferin resmileşmesi sonrası Cristiano Ronaldo da ikinci Manchester United dönemine ilişkin ilk kez konuştu.

'Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum'

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Manchester United, her zaman kalbimde özel yere sahip bir kulüp ve transferin duyurulduğu cuma gününden bu yana aldığım tüm mesajlar beni çok etkiledi. Old Trafford'da dolu tribünlerin önünde oynamak ve tüm taraftarları tekrar görmek adına sabırsızlanıyorum. Milli maçlardan sonra takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım önümüzdeki sezonu çok başarılı geçiririz" ifadelerini kullandı.

'Her şeyin başladığı yere döndüğü için çok mutluyum'

United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise, "Cristiano'yu tanımlamak adına kelimeler tükendi. O sadece harika bir oyuncu değil aynı zamanda da harika bir insan. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynama isteği ve becerisi taşımak çok özel bir insan olmayı gerektirir. Hepimizi büyülemeye devam edeceğinden ve varlığının kadrodaki genç oyuncular için çok önemli olacağından şüphem yok. Ronaldo'nun dönüşü, bu eşsiz kulübün cazibesini ortaya koyarken her şeyin başladığı yere döndüğü için kesinlikle çok mutluyum" dedi.