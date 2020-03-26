Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan son dakika açıklaması. Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan Albayrak, sağlığının her geçen gün iyiye gittiğini belirtti.

Herkese duaları ve iyi dilekleri için teşekkür eden Albayrak, yaptığı açıklamada, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Albayrak'ın Hikmet Albayrak'ın da corona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Albayrak ailesi, hastanede gözetim altına tutuluyor.