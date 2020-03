Corona virüsü can almaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. 1,5 milyar nüfuslu Çin'de vaka sayıları durdu, hayat normale dönmeye başladı. Corona virüsün yeni merkez üssü Avrupa'da ise ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Peki hangi ülkede ne kadar can kaybı yaşandı. İşte 20 Mart resmi rakamlar...

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE DÜNYADA KAÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ?

Corona virüsü nedeniyle dünyada ölü sayısı 10 bini aştı. Ölümlerin en fazla olduğu ülke İtalya'da ölü sayısı bir günde 427 artarak 3.405'e yükseldi. Böylelikle İtalya, 1,5 milyar nüfuslu Çin'i geçerek ölü sayısının en fazla olduğu ülke oldu.





İTALYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İtalya'da corona virüsü vaka sayısı 41.035 olarak açıklanırken ölü sayısı 3.405'e yükseldi

ÇİN'DE VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Çin'de corona virüsü vaka sayısı 81.193 olarak açıklanırken ölü sayısı resmi makamlarca 3.132 olarak açıklandı

İRAN'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İran'da corona virüsü vaka sayısı 18.407 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 1.284'e ulaştı

İSPANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İspanya'da vaka sayısı 18.077 olarak açıklanırken ölü sayısı 833 olarak açıklandı

ALMANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Almanya'da corona virüsü nedeniyle vaka sayısı 15.320'ye ulaşırken ölü sayısı ise 44 olarak açıklandı

FRANSA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Fransa'da corona virüsü vaka sayısı 11.010 olarak açıklanırken ölü sayısı 372'ye ulaştı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜM VE VAKA SAYISI

Türkiye'de vaka sayısı 359 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 4 olarak açıklandı