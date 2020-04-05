Corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı sayısı her geçen gün artarken bilim insanları da bir yandan virüse karşı aşı geliştirmek için çalışıyor. Konuyla ilgili son dakika haberi geldi. Peki, Corona virüsü aşısı bulundu mu? İşte, merak edilen detaylar… Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili umut edici bir gelişme yaşandı…

Saygın bilim ve teknik dergisi Science’at yayınlanan bir makalede, bilim insanlarının corona virüsünün zayıf bir noktasını buldukları belirtildi. Makalede, “Covid-19’un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün” ifadesi kullanıldı.

Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu vurgulandı.

Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, “Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti” ifadesi kullanıldı.

Son dakika corona virüsü aşısı gelişmesi

Fakat uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığını açıkladı. Wilson’un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, “Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor” dedi.

Bilim ekibi, corona virüsünü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelemek istediklerini duyurdu.

Corona virüsü ne zaman biter, bitecek?

Türkiye, Corona virüsü salgınından dolayı evde kalmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle günlerdir evde olan vatandaşlar Corona ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Bilim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, sıcak havalar virüsü etkiler mi? Corona ne zaman bitecek? Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Corona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, virüsün Türkiye'ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını söyledi. Ünal yaptığı açıklamada virüsün bitebileceği tarihi de açıkladı!

Virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını isteyen Ünal, "Evden dışarıya çıkıyorsan ondan sonra getirdiğin paketi istediğin kadar sabunla yıka. İşte yaşlılarımıza yasak getirildi. Niye getirildi? 'Yaşlıları sevmediğimizden', 'dışarıda dolaşmasın' diye değil, onların canını korumak için getirildi. Çünkü çok net, hangi ülkeye bakarsanız bakın 65 yaştan sonra ölüm oranları artıyor. Bütün ciddi enfeksiyonlarda böyledir bu zaten" dedi. Ünal, evden çıkmak zorunda olanların ise sık sık sabunla ellerini yıkamasını ve sosyal mesafeye uymalarını istedi.

Ünal, verilerden yola çıkarak vaka sayısında tepe noktasına ne zaman ulaşılacağına yönelik bilimsel hesaplamalar yapılabildiğini, ancak bunların hepsinin yine tahminlerden ibaret olduğunu kaydetti. Ünal, virüs tehlikesinin ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin kendi tahminini ise şöyle açıkladı:

"Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, esas destek orada, kilit nokta orası, yani bu benim kişisel tahminim böyle giderse yaz ayları civarında, yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabi kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum."



