SON DAKİKA! Corona virüsü 2 günde öldüren ilaç! Dünya bunu konuşuyor...

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs salgını şu ana kadar 88 binden fazla insanın ölümüne neden olurken, toplamda 1 milyon 480 binden fazla insanda görüldü. Virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında ABD, İspanya, İtalya ve Almanya yer alırken, aşı çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, parazit öldürücü ilaç olan Ivermectin'in antiviral etkiye sahip olduğu ve yeni tip koronavirüsü hücre kültürlerinde 48 saat içerisinde öldürdüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Antiviral Research'ın aktardığına göre, Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi ve Kraliyet Hastanesi'nden bilim insanları, laboratuvar koşullarında Ivermectin'in koronavirüslü hücreler üzerinde etkisini analiz etti.

Bunun için hücrelere, koronavirüs bulaştırıldıktan 2 saat sonra ilaç uygulandı. Bir doz Ivermectin sayesinde, viral RNA miktarının 24 saat sonra yüzde 93, 48 saat sonra da en az yüzde 99 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Haberde, "Bu etki, Ivermectin'in neredeyse tüm viral materyallerin kaybına yol açtığını gösteriyor" denildi. Aynı zamanda Ivermectin'in deney sırasında numuneler üzerinde toksik etki göstermediği kaydedildi.

Bilim insanları, Ivermectin'in SARS-CoV-2'nin viral yükünü azaltmaya, komplikasyonlarını önlemeye ve insandan insana bulaşmasını sınırlandırmaya yardımcı olacağını düşünüyor.



