SON DAKİKA! Corona virüse yakalanan o taraftar aranıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini Corona virüsü kabusu, binlerce kişinin ölümüne sebep olurken, futbolu da ağır yaralamış ve liglerin ertelenmesine sebep olmuştu. Almanya'da oynanan son seyircili maç olan Leipzig - Tottenham mücadelesinde corona virüse yakalanmış bir taraftarın maçta olduğu tespit edildi.