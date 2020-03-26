SON DAKİKA! Corona virüse yakalanan o taraftar aranıyor!
Tüm dünyada hayatı felç eden ve binlerce insanın ölümüne sebep olan coronavirüsü salgını, futbolu da derinden etkilemeye devam ediyor. 10 Mart'ta oynanan Leipzig - Tottenham maçında virüse yakalanan bir taraftarın statta maçı izlediği tespit edildi. Alman yetkililer, o taraftarın temas ettiği kişileri tespit etmeye çalışıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini Corona virüsü kabusu, binlerce kişinin ölümüne sebep olurken, futbolu da ağır yaralamış ve liglerin ertelenmesine sebep olmuştu. Almanya'da oynanan son seyircili maç olan Leipzig - Tottenham mücadelesinde corona virüse yakalanmış bir taraftarın maçta olduğu tespit edildi.