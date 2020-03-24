Çin'in Yunnan bölgesinde bir kişi hantavirus nedeniyle otobüste öldü. Otobüsteki 32 kişi karantinaya alındı. Virüs kemirgen dışkısından veya enfekte kemirgenden insana geçiyor.

Koronairüs şokunun ardından Çin'den başka bir virüs haberi daha geldi. Çin'e yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın haberine göre; Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti ve yapılan testte Hanta Virüsü'nün pozitif olduğu belirlendi. Otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı.









Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan ve öldürücü olan Hanta virüsünün, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Özellikle farelerin yoğun olarak bulunduğu, iyi havalandırılamayan, yeterince güneş ışığı almayan mekanlarda çalışan veya yaşamını sürdüren kişilerin risk altında olduğunu belirten Doç.Dr. Altındiş şunları kaydetti:

“Belediyelerdeki temizlik ve çöp toplama işçileri, liman işçileri, gemi işçileri, depolarda çalışan işçiler, çiftçiler ve askerler bu hastalık için yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca deney hayvanlarının bakıldığı ortamlarda çalışanlar ve hayvan deneyleri ile meşgul olan bilim adamları da bu hastalık için risk grubuna dahil olan kişilerdir. Virüsle ilgili halen kesin bir tedavi yok. Bilim adamlarının bu virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.”

GRİPLE BENZEŞİYOR

Hastalığın belirtilerinin griple benzerlik gösterdiğini belirten Doç.Dr. Altındiş, hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilerin görülebileceğini kaydetti. Doç. Dr. Altındiş, şu önerilerde bulundu:

“Kemiricilerin atıkları ile kirlenme ihtimali olan yerlerin temizliğinin toz kaldırmadan deterjan veya çamaşır suyu kullanılarak yapılmalı, farelerin bulunduğu ortamlarda çalışırken eldiven ve maske kullanılmalı, bulaşma şüphesi olan durumlarda ilk olarak vücudunuzun bu virüsle temas etme ihtimali olan kısmının dezenfekte edilip en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır. Öte yandan kemiricinin ısırması veya tırmalaması yoluyla hastalık bulaşabileceği için kemiricilerin canlı olarak yakalanmaması gerekir. Ölü bir kemiriciye çıplak elle temas etmek de tehlikeli olup hastalık bu yolla da bulaşabilir.”



