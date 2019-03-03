Son dakika! Cimnastikçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.

Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.

Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı'ndan açıklama

Mersin'de yapılmakta olan Cimnastik Türkiye Şampiyonasından dönen 24 kişilik Bolu kafilesi Karaman Kazan Mevkiinde trafik kazası geçirmiştir.Kazada yedek şoför Sebahattin Yörükoğlu vefat etmiş yaralanan 1 antrenör ve 1 sporcumuzun sağlık durumları iyidir. Ayakta tedavisi tamamlananlar Eryaman TOHM Merkezinde toplanmaktadır.Hayatını kaybeden şoför kardeşimize Allah'tan rahmet,ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz.