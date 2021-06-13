EURO 2020'de Danimarka - Finlandiya mücadelesi futbol dünyasını derinden bir üzüntüye sürüklemişti. Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen, aniden yerde kalmış ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile adeta hayata döndürülmüştü. Eriksen'in durumunun iyi olduğu belirtilmişti ki Danimarka Futbol Federasyonu, son durumuna ilişkin yeni bir açıklama geçti.

Takım arkadaşlarına selamlarını yollayan Eriksen'in durumuna ilişkin, "Bu sabah, Eriksen ile konuştuk. Takım arkadaşlarına selamlarını gönderdi. Durumu stabil. İleri tetkikler adına hastanede kalmaya devam ediyor" ifadeleri kullandı.

Milli Takımın da yaşanan bu olay nedeniyle destek gördüğü belirtilirken, " Milli Takım kadrosu ve ekibi yaşananlardan kaynaklı kriz desteği aldı. Dünkü olaydan sonra birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar. Taraftarlardan, oyunculardan, Danimarka ve İngiltere Kraliyet Ailelerinden, uluslararası kuruluşlardan, kulüplerden gelen Christian Eriksen'e destek mesajları için herkese çok teşekkür ederiz. Danimarka Futbol Federasyonu'na gönderdiğiniz tüm dileklerin Christian ve ailesine iletileceğinden emin olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.