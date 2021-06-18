Son dakika | Christian Eriksen taburcu edildi!

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den iyi haber geldi. Danimarka Futbol Federasyonu, kalbine ameliyatla kalp pili takılan Eriksen’in taburcu edildiğini duyurdu. ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılan Eriksen, Milli Takım kampını ziyaret edecek ve ardından evine gidip dinlenmeye başlayacak.

Tüm dünyayı büyük üzüntüye boğan ancak kalp masajıyla hayata tutunan Christian Eriksen, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

'Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum'

Taburcu edilmesinin ardından ilk açıklamasını yapan Eriksen, "Çok sayıdaki iyi dilek mesajlarınız için teşekkür ederim. Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Dün akşam oynadıkları harika maçtan sonra takım arkadaşlarımı yeniden görmek güzel. Pazartesi günü Rusya ile oynayacakları karşılaşmada onları destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

ICD nedir?

“ICD” Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır.

'Bu, benim ve ailem için çok şey ifade ediyor'

Finlandiya karşılaşmasının 43. dakikasında bir anda yere yığılan ve kalp masajının ardından bilinci açık olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 29 yaşındaki oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Hastaneden paylaştığı fotoğrafının altına bir mesaj yazan deneyimli orta saha, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın her yerinden yollamış olduğunuz harika mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu, benim ve ailem için çok şey ifade ediyor. Bulunduğum şartlar altında iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum. Şimdi, önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarım için tezahürat yapacağım: Tüm Danimarka için oynayın."

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