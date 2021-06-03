MENÜ

Son dakika | Christian Benteke sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Christian Benteke'den kötü haber geldi. Sözleşmesi sona eren Belçikalı deneyimli forvet, Crystal Palace ile olan kontratını iki yıllığına uzattı.

03 Haziran 2021, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Christian Benteke sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Christian Benteke ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcu, İngiliz ekibinden yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak. Bu gelişmenin ardından Süper Lig ekipleri transferde rotasını diğer isimlere çevirmesi bekleniyor.

30 yaşındaki Belçikalı futbolcu bu sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 1 asistlik performansa imza attı. 



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...