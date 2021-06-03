Son dakika | Christian Benteke sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Christian Benteke'den kötü haber geldi. Sözleşmesi sona eren Belçikalı deneyimli forvet, Crystal Palace ile olan kontratını iki yıllığına uzattı.
Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Christian Benteke ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yıldız futbolcu, İngiliz ekibinden yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak. Bu gelişmenin ardından Süper Lig ekipleri transferde rotasını diğer isimlere çevirmesi bekleniyor.
30 yaşındaki Belçikalı futbolcu bu sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 1 asistlik performansa imza attı.
https://twitter.com/CPFC/status/1400376749477793792