Son dakika | Christian Benteke sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Christian Benteke ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcu, İngiliz ekibinden yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak. Bu gelişmenin ardından Süper Lig ekipleri transferde rotasını diğer isimlere çevirmesi bekleniyor.

30 yaşındaki Belçikalı futbolcu bu sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 1 asistlik performansa imza attı.







