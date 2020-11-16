Son Dakika | Chris Paul, Phoenix Suns’ta!

ESPN’den Adrian Wojnarowski ve The Athletic’ten Shams Charania‘nın haberine göre Phoenix Suns, Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr, Ty Jerome ve Jalen Lecque ve 2022 yılı korumalı 1. tur hakkı karşıığında Chris Paul ve Abdel Nader’i kadrosuna kattı. Suns’ın Thunder‘a yolladığı draft hakkının 2022 yılında ilk 12, 2023 yılında ilk 10, 2024 yılında ilk 8 ve 2025 yılında korumasız olacağı öğrenildi.

Chris Paul, geçtiğimiz sezon boyunca Oklahoma City Thunder’a liderlik ederek takımını batı konferansının 5. sırasına taşımıştı. Tecrübeli oyun kurucu, sezonu 17.6 sayı – 5.0 ribaund – 6.7 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı. Chris Paul’ün liderlik ettiği Oklahoma City Thunder, playoff ilk turunda Houston Rockets‘a 4-3’lük skorla elenmişti.

Phoenix Suns ise Orlando Fanusunda oynanan 8 maçın hepsini kazanmasına rağmen play-in turuna kalamamıştı. Devin Booker, DeAndre Ayton gibi çok yetenekli genç oyunculara sahip olan Suns, 2019-20 normal sezonunu 34-39’luk dereceyle bitirmişti. Suns, Chris Paul gibi tecrübeli bir yıldızın kadroya eklenmesiyle birlikte önümüzdeki sene uzun süre sonra tekrar playofflara dönmek istiyor.







