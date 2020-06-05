SON DAKİKA! Chelsea, Timo Werner'i transfer etti
Son dakika haberi... İngiliz devi Chelsea, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Timo Werner'le ve kulübüyle anlaşma sağladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli olan 54 milyon sterlinlik ücreti ödeyecek olan Maviler, Ziyech'ten sonra ikinci transferini de yapmış oldu.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, gelecek sezona yaptığı transferlerle bomba gibi hazırlanıyor. Önce iç transfer olarak Fransız forvet Olivier Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Maviler, daha sonra Ajax'ta forma giye Hakim Ziyech'i 37 milyon sterlinlik bedelle kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Londra temsilcisi, Liverpool'un kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edilen Bundesliga ekibi RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i transfer etti.
BBC Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea, hem Timo Werner ile hem de kulübü Leipzig ile anlaşma sağladı. 54 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli ödeyecek olan Maviler, gelecek sezon için Ziyech'ten sonra ikinci transferini Alman yıldızla yapmış oldu.
Alman forvet, Stuttgart'tan 2016 yılında 14 milyon euroya transfer edilmişti.
Werner, bu sezon çıktığı 40 maçta 31 gol, 12 asistlik performansla oynadı.