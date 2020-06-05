İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, gelecek sezona yaptığı transferlerle bomba gibi hazırlanıyor. Önce iç transfer olarak Fransız forvet Olivier Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Maviler, daha sonra Ajax'ta forma giye Hakim Ziyech'i 37 milyon sterlinlik bedelle kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Londra temsilcisi, Liverpool'un kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edilen Bundesliga ekibi RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i transfer etti.

BBC Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea, hem Timo Werner ile hem de kulübü Leipzig ile anlaşma sağladı. 54 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli ödeyecek olan Maviler, gelecek sezon için Ziyech'ten sonra ikinci transferini Alman yıldızla yapmış oldu.

Alman forvet, Stuttgart'tan 2016 yılında 14 milyon euroya transfer edilmişti.

Werner, bu sezon çıktığı 40 maçta 31 gol, 12 asistlik performansla oynadı.