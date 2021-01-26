Yaz transfer döneminde Ben Chillwell, Kai Havertz ve Timo Werner'in de aralarında bulunduğu yeni transferler için 220 milyon sterlin harcamasına karşın, Premier Lig'de bir türlü istenen sonuçları alamayan Chelsea, faturayı Frank Lampard'a kesmiş ve İngiliz teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

Londra ekibi, Lampard'dan boşalan koltuğu Thomas Tuchel'e emanet etti. Geçtiğimiz sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman teknik direktör, Chelsea'nin resmen başına geçti.









Chelsea'nin son 10 yıldaki 9. teknik direktörü

Thomas Tuchel, Chelsea'nin son 10 yıldaki 9. teknik direktörü oldu. Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, sırasıyla; Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Frank Lampard'la çalıştı.

Chelsea'nin Wolverhampton ile çarşamba akşamı oynayacağı maçta takımın başında olacak olan Tuchel PSG'den önce, Borussia Dortmund, Mains ve Augsburg takımlarını çalıştırmıştı.

19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Chelsea, Premier Lig'de topladığı 29 puanla 9. sırada yer alıyor.