Premier Lig devi Chelsea, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin Juventus'un başına geçmesinin ardından boşalan menajerlik koltuğuna efsanevi futbolcularından Frank Lampard'ı oturttu. Maviler, resmi internet siteleri aracılığıyla 41 yaşındaki eski oyuncularıyla üç yıllık kontrat imzaladıklarını duyurdu.

Championship Ligi ekiplerinden Derby County'den ayrılarak Londra kulübünün başına geçen Lampard, imza töreninde yaptığı açıklamada "Chelsea'ye başantrenör olarak dönmek beni çok gururlandırdı. Herkes bu kulübe ve tarihine olan sevgimi çok iyi biliyor. Şu anda da tek hedefim, işime odaklanarak takımı gelecek sezona hazırlamak. Buraya çok çalışmak, kulübe başarılar kazandırmak için geldim ve görevime başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu döneminde 2001'den 2014'e kadar 13 yıl boyunca aralıksız olarak Chelsea formasını terleten Lampard, bu süreçte aralarında Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluklarının da bulunduğu 14 kupa kaldırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler