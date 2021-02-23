Milliyet'in haberine göre; Ağır saha ve hava koşulları altında oynanan Gençlerbirliği maçından sonra dizinde ödem oluşan Cenk Tosun dün tesislerde kontrolden geçirildi. Golcü oyuncunun dizindeki şişliğin tamamen geçmediği belirlendi.

Tedavisi süren Cenk’in, Yukatel Denizlispor maçında büyük olasılıkla riske edilmeyeceği öğrenildi. Kartal’da dün takımdan ayrı çalışan Ghezzal ve Montero’nun da sakatlıkları devam ediyor. Ghezzal’ın zayıf da olsa maça yetişme şansının bulunduğu, Montero’nun ise kadroda yer alamayacağı aktarıldı.