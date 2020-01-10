Son dakika | Cenk Tosun imzayı attı

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Crystal Palace'a transfer oldu. Golcü futbolcu 6 ay kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek...

10 Ocak 2020, Cuma 15:11 Son Güncelleme:
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Son dakika | Cenk Tosun imzayı attı

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Crystal Palace'a transfer oldu.

Cenk Tosun 6 ay kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek...

Yarın 15:30'da Arsenal'i konuk edecek Crystal Palace'da Cenk Tosun'un evrakları bu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor.

Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan milli futbolcu 1 gol atma başarısı gösterdi. Cenk Tosun 20 numaralı formayı giyecek


CRYSTAL PALACE RESMİ TWITTER HESABINDAN TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI!



FANATİK ÖZEL


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