Beşiktaş , Cenk Tosun ile yeniden masada... Michy Batshuaiyi ile yollarını ayıran ve kadrosunu bir yabancı bir de yerli forvet ile takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, bir süre önce eski golcüsü Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine başlamıştı.

Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cenk, Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede yıllık ücreti için kapıyı 3 milyon Euro'dan açınca taraflar arasındaki görüşmeler kısa süre içinde olumsuz bir şekilde sona ermişti.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Cenk'in beklediği düzeyde teklifler alamaması sonrası ise istediği yıllık 3 milyon Euro'luk ücrette geri adım attığı öğrenildi.

Menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yollayan Cenk'in ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu Siyah-Beyazlı yönetime ilettiği belirtiliyor.

Cenk'in ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar indirmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise oyuncuya ilk yaptığı teklif olan 1.5 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ve 31 yaşındaki golcünün bu rakamı kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta yeniden forma giymeye istekli olan Cenk ile yönetim arasındaki pazarlıkların olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Cenk Tosun 2018 yılının ocak ayında 22.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuş ve kulübüne ciddi bir bonservis bedeli kazandırmıştı. (Takvim)