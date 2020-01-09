Everton'daki geleceği merakla beklenen Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi... 2018’in ara transfer döneminde 23 milyon Pound karşılığında gittiği Everton’da özellikle bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri koparma aşamasındaydı. Haziran ayındaki EURO 2020’ye hazır olarak katılmak isteyen ve transfer gündeminde ismi sık sık dedikodulara karışan milli futbolcumuz, Premier Lig'de kalıyor.

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Cenk Tosun'un yeni durağı Crystal Palace oldu. Everton’ın Carlo Ancelotti’yle el sıkışması sonrasında İtalyan hocanın yönetimindeki 3 maçta 1 dakika bile süre alamayan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester City maçının ardından gemileri yakmıştı. Daily Mail'in son dakika bilgisi olarak okurlarına paylaştığı habere göre Everton, Cenk'i 6 aylığına Crystal Palace'a kiraladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı ifade edildi.

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