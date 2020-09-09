Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İngiliz ekibi Everton'ın sportif direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transferi için görüştüğü ve 29 yaşındaki golcünün durumu için nabız yoklayan Belözoğlu'nun ilk teklifini de sunduğu iddia edilmişti. Transfer söylentilerine Cenk Tosun bizzat yanıt verdi. A Spor'a bağlanan Cenk, transfer konusunda kimse ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları:

"Ancelotti geldikten sonra onunla 2-3 hafta çalıştım. Birbirimizi çok tanıyamadık. Ancelotti gitmemi çok istemiyordu. Takımda kalmamı istedi ama önümü kesmeyeceğini söyledi. Tesislerde her gün durumumu soruyor. İdmanlarda onun mentalitesini anladım."









Transfer açıklaması

"Transferimle ilgili sakatlık sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. Zaten iyileşmeden hiçbir yre gidemem. Bir kulüp beni alsa bile devre arasına kadar oynatamaz. Niye alsınlar? Eğer hoca beni istemezse o zaman başka bir takıma giderim. Önceliğim Avrupa."

"Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum."









Çağlar'a övgü dolu sözler

"Çağlar, Premier Lig'de yılın 11'inde olmayı hak etti. Van Dijk ile en iyisi. Biz oyunculara anket yapmışlardı, ben de Van Dijk ve Çağlar'ı seçtim. Bunu ona da mesajla söyledim, bana gülerek geri döndü."

Milli Takım'a ne zaman dönecek?

"Şenol Güneş haftada bir beni arıyor, durumumu soruyor. Allah razı olsun. Oynamadığım zamanlarda da beni çağırdı, oynattı. Ekim'de maçlarda olmayacağımı söyledim. Her şey planladığımız gibi giderse, hoca da çağırırsa, Kasım ayında Milli Takım kadrosunda olmak isterim"